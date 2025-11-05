MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θήβα: Ρομά κάλεσαν… για πλάκα ασθενοφόρο και το έσπασαν – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διασώστες και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ βρέθηκαν σε σοβαρό κίνδυνο, το βράδυ της Δευτέρας, όταν έλαβαν επείγουσα κλήση για μεταφορά ασθενούς από τον καταυλισμό του Πυρίου Θηβών.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στον καταυλισμό σύμφωνα με τον permissos.gr, μία ομάδα Ρομά πέταξε πέτρες προς το όχημα με αποτέλεσμα να σπάσει τα τζάμια του.

Ο οδηγός του ασθενοφόρου κράτησε την ψυχραιμία του και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Εκ των πραγμάτων και η κλήση αποδείχτηκε φάρσα, καθώς ουδείς ενδιαφέρθηκε για να μεταφέρει κάποιο άτομο στο Νοσοκομείο.

Ασθενοφόρο Θήβα

