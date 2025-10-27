Θεσσαλονίκη – Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή στην Περαία: Βγήκαν ρόπαλα, μαχαίρια, λοστάρια για τα μάτια μιας γυναίκας

Για τα μάτια μιας γυναίκας φαίνεται πως έγινε η αιματηρή συμπλοκή στην Περαία, όπου ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Το βίντεο που φέρει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ σοκάρει με την αγριότητά του, καθώς οι νεαροί πάλεψαν σώμα με σώμα, έχοντας μαζί τους ολόκληρα οπλοστάσια. Μαδέρια, λοστάρια, μαχαίρια κι ό,τι άλλο μπόρεσαν να επιστρατεύσουν για να χτυπήσουν την αντίπαλη ομάδα.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αιτία φαίνεται πως ήταν τα… μάτια μιας κοπέλας, ωστόσο οι Αρχές δεν αποκλείουν να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τον άγριο καβγά.

Οι δράστες που συμμετείχαν στο επεισόδιο βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα. Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε πέντε από τα άτομα της αιματηρής συμπλοκής, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Το ότι τραυματίστηκε μόνο ένας είναι θαύμα, καθώς, όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεν ήταν απλώς μια διένεξη, αλλά δολοφονικές επιθέσεις εκατέρωθεν.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος, ο οποίος δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι στο συκώτι και στη σπλήνα. Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, υπό φρούρηση, στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και ο 20χρονος, επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε έναν 47χρονο και στον 26χρονο ανιψιό του, αλβανικής καταγωγής. Κατά την εξέλιξη της συμπλοκής ο 47χρονος φέρεται να αντεπιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 20χρονο και έναν ακόμη 21χρονο.

Οι αστυνομικές έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων: τεσσάρων νεαρών Ελλήνων ηλικίας 18 έως 21 ετών και του 47χρονου.

Εκτός του νοσηλευόμενου, άπαντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία τους απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία. Επιπλέον, στον 47χρονο απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.