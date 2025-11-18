Θεσσαλονίκη: Βίντεο από γέφυρα σωτηρίας για την μεταφορά νεογνού από τα Γιάννενα στο Ιπποκράτειο
THESTIVAL TEAM
Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το πρωί της Τρίτης για την μεταφορά ενός νεογνού με πρόβλημα υγείας από τα Γιάννενα.
Αστυνομικοί της ομάδας Z συνόδευσαν από την οδό Σαλαμίνος, στη Θεσσαλονίκη, το ασθενοφόρο που έφτασε στην πόλη από τα Γιάννενα προκειμένου να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.
Υπό συνθήκες βροχόπτωσης δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να ανοίξουν τον δρόμο για να περάσει το ασθενοφόρο που μετέφερε το νεογνό.
Δείτε βίντεο του thestival.gr από την γέφυρα σωτηρίας: