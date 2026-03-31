Θεσσαλονίκη: Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη της 77χρονης που κατηγορείται πως σκότωσε τον 82χρονο σύζυγό της

Στη σύλληψη της 77χρονης γυναίκας του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στα Κουφάλια προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντάλματος του Τακτικού Ανακριτή Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η 77χρονη είναι σύζυγος του θύματος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Ο 82χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός το Σάββατο (28/3) μέσα στην οικία όπου διέμενε με τη σύζυγό του. Αρχικά, οι συνθήκες θανάτου δεν είχαν αποσαφηνιστεί, ωστόσο η υπόθεση έλαβε νέα τροπή μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη συνδυαστική αξιολόγηση της αξονικής τομογραφίας και της ιατροδικαστικής έρευνας προέκυψε ότι ο 82χρονος έφερε κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, τα οποία προκλήθηκαν ενώ ήταν εν ζωή, στοιχείο που ενίσχυσε το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ευρήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού, το οποίο υποβλήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οδηγώντας στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της 77χρονης.