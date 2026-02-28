Θεσσαλονίκη: Τέσσερις προσαγωγές πριν από το συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Σε τέσσερις προληπτικές προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία λίγο πριν ξεκινήσει το μεγάλο συλλαλητήριο για την συμπλήρωση τριών ετών από την μαύρη επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Το συλλαλητήριο είναι προγραμματισμένο για τις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου πολίτες συγκεντρώνονται στην πλατεία.

Νωρίτερα έκλεισε και η οδός Εγνατία.

Δείτε εικόνες του thestival.gr από το άγαλμα Βενιζέλου:

Δείτε τι δήλωσε μαθήτρια και ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ:

