Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι και αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών σήμερα λόγω των συγκεντρώσεων για τα Τέμπη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και πορειών στο πλαίσιο συμπλήρωσης τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

“Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι, το Σάββατο (28- 02-2026), στο κέντρο της πόλης, με πρωτοβουλία διαφόρων φορέων, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες στο πλαίσιο συμπλήρωσης τριών (3) ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Από ώρα 10.00, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα:

-Από ώρα 10.00 σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ.Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, το Σάββατο (28-02-2026), από ώρα 06.00 και μέχρι την 06:00 ώρα της Κυριακής (01-03-2026), δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

-Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

-Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.

– Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π.Βυζουκίδου.

– Γ΄Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

– Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

– Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

– Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

– Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ. Καλού.

– Μιχ. Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

– Δημ. Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.

– Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ. Μαργαροπούλου.

– Υπαίθριους χώρους στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.