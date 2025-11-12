MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για ληστείες και για παράνομη διακίνηση μεταναστών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο καθημερινών εποχούμενων περιπολιών και αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση ατόμων που εμπλέκονται σε διάφορα αδικήματα, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προχώρησαν σε συλλήψεις και σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος δραστών, για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα συνελήφθησαν:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, 28χρονος ημεδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, για ληστεία κατά συναυτουργία.

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 32χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 ετών, με εκτιτέα τα 8 έτη, για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Συλλήψεις

