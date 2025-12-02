MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα – 42χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, με έναν 42χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 12:00 όταν ο άνδρας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε στο χέρι από τροχό στην περιοχή των Νέων Επιβατών.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού. “Για την αντιμετώπιση του τραυματία εφαρμόστηκαν άμεσα στο σημείο παρεμβάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος. Ο ασθενής διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση”, σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

