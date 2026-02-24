Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο – ντοκουμέντα με τους διαρρήκτες της κάβας οι οποίοι νωρίτερα είχαν εισβάλει σε καφετέρια

Δύο νέα βίντεο – ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτουν τη δράση των ίδιων διαρρηκτών λίγη ώρα πριν από το «χτύπημα» στην κάβα στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες εισέβαλαν τα ξημερώματα της Τρίτης σε κάβα στη Θεσσαλονίκη, με έναν από αυτούς να εντοπίζεται σφηνωμένος σε φρεάτιο ασανσέρ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διαρρήκτες έδρασαν οργανωμένα, ωστόσο τα νέα στοιχεία δείχνουν πως πριν φτάσουν στην κάβα, είχαν βάλει στο στόχαστρο καφετέρια της ίδιας περιοχής.

Στο υλικό που εξασφάλισε το newsit.gr από τη διάρρηξη της καφετέριας, καταγράφεται η στιγμή που οι δράστες εισβάλλουν από παράθυρο στην πίσω πλευρά του καταστήματος, κινούνται γρήγορα στον εσωτερικό χώρο και αρπάζουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της καφετέριας, οι ίδιοι δράστες είχαν εισβάλει ξανά στο κατάστημά του στις 18.02.2026. Τότε μπήκαν στο εσωτερικό, ενώ –όπως φαίνεται στο βίντεο– ο ένας από αυτούς βρισκόταν στην μπροστινή πλευρά της καφετέριας, προκειμένου να κρατάει «τσίλιες».

«Αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν δύο φορές μέσα σε μια βδομάδα στο κατάστημά μου. Στις 18 Φεβρουαρίου είχαν ξαναμπεί στο ίδιο μαγαζί. Την περασμένη Τετάρτη το πρωί μπήκαν από ένα μικρό παράθυρο από την πίσω πλευρά του μαγαζιού. Έβαλα ενισχύσεις στο παράθυρο και σήμερα στις 03:30 τα ξημερώματα ξαναμπήκαν από άλλο παράθυρο. Το θέμα είναι οι υλικές ζημιές που έκαναν. Είναι πολύ περισσότερες από τα χρήματα που βρήκαν και έκλεψαν από το κατάστημα.

Έκλεψαν λάπτοπ, υπολογιστές, μηχανές POS και ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Πήραν οτιδήποτε μπόρεσαν να βρουν μέσα στο κατάστημα. Έμαθα πως τον έναν τον συνέλαβαν σε ένα άλλο κατάστημα που πήγε μετά από μένα και ευχαριστώ πολύ την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το βιντεοληπτικό υλικό, καθώς όλα δείχνουν πως πρόκειται για τους ίδιους δράστες που, μετά τη διάρρηξη στην καφετέρια, συνέχισαν τη δράση τους μέχρι την κάβα, όπου και αποκαλύφθηκε η παρουσία τους με επεισοδιακό τρόπο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.