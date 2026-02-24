MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες μπούκαραν σε ψιλικατζίδικο και το άδειασαν, πάνω από 8.000 ευρώ η λεία τους – Βίντεο ντοκουμέντο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Στο στόχαστρο διαρρηκτών βρέθηκε τα ξημερώματα της Καθαράς Δευτέρας ένα κατάστημα καφέ – ψιλικών στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που εξασφάλισε το thestival.gr, δύο άτομα έχουν εισβάλει στο κατάστημα φορώντας κουκούλες και μέσα σε λίγα λεπτά αδειάζουν τα ράφια του καταστήματος.

Οι δύο δράστες κινούνται ανενόχλητοι στον χώρο ξαφρίζοντας το εμπόρευμα του καταστήματος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες κατάφερναν να αρπάξουν είδη αξίας άνω των 8.000 ευρώ.

Το κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή των Συκεών, πλησίον της κάβας που επίσης βρέθηκε στο στόχαστρο δύο διαρρηκτών σήμερα τα ξημερώματα και έγιναν τσακωτοί από τον ιδιοκτήτης της. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως οι Αρχές εκτιμούν πως και στις δύο περιπτώσεις οι δράστες είναι τα ίδια άτομα.

Από τη διάρρηξη στην κάβα στις Συκιές συνελήφθη ένας 23χρονος Ρομά ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Δείτε το βίντεο από τη διάρρηξη στο κατάστημα ψιλικών:

Θεσσαλονίκη

