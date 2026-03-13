Θεσσαλονίκη: Ένταση σε μηχανοκίνητη πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ

Μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (13/3) στην περιοχή της οδού Μαρασλή, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης πορείας οπαδών του ΠΑΟΚ προκλήθηκε ένταση μεταξύ ομάδας ατόμων και της αστυνομίας.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διέλευση της πορείας στην οδό Μαρασλή ομάδα ατόμων έριξε αντικείμενα κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ωστόσο, δεν καταγράφηκε συμπλοκή αλλά για μεμονωμένη ένταση κατά τη διάρκεια της μηχανοκίνητης πορείας των οπαδών.