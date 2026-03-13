Θεσσαλονίκη: Ένταση σε μηχανοκίνητη πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (13/3) στην περιοχή της οδού Μαρασλή, στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια μηχανοκίνητης πορείας οπαδών του ΠΑΟΚ προκλήθηκε ένταση μεταξύ ομάδας ατόμων και της αστυνομίας.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διέλευση της πορείας στην οδό Μαρασλή ομάδα ατόμων έριξε αντικείμενα κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή.
Ωστόσο, δεν καταγράφηκε συμπλοκή αλλά για μεμονωμένη ένταση κατά τη διάρκεια της μηχανοκίνητης πορείας των οπαδών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΗΠΑ: Στα 103,14 δολάρια έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, αύξηση 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν
- Ελισάβετ Σπανού για Κώστα Δόξα: Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι ξύπνησε μια μέρα και απλά άσκησε βία, οι άνδρες δεν δικάζονται πάντοτε δίκαια
- ΟΗΕ: Πάνω από 100 πρέσβεις και διπλωμάτες σε ειδική ισραηλινή ενημέρωση στα Ηνωμένα Έθνη για την απειλή του Ιράν