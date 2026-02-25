Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την σύλληψη του 47χρονου που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

Συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης στον οικισμό Ρομά Αγία Σοφία στα Διαβατά ο 47χρονος άνδρας, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και κατάφερε να αποδράσει.

Οι δύο Ειδικοί Φρουροί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, οι οποίοι είχαν διατεθεί για τη φρούρησή του, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω εντός παραπήγματος στον οικισμό των Ρομά.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί πριν από μερικές μέρες και συγκεκριμένα στις 21 Φεβρουαρίου, για καταδικαστική απόφαση για φυλάκιση 4 ετών που εκκρεμούσε εις βάρος του για διακεκριμένες κλοπές.

Μετά τη σύλληψή του ο άνδρας παρουσίασε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλευόταν υπό φρούρηση.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

“Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, συνελήφθη ο 47χρονος ημεδαπός, ο οποίος, μεσημεριανές ώρες της 23-02-2026, είχε διαφύγει από Νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ειδικότερα, οι δύο Ειδικοί Φρουροί του Α.Τ. Λευκού Πύργου, οι οποίοι είχαν διατεθεί για τη φρούρησή του, εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανωτέρω εντός παραπήγματος σε οικισμό των Διαβατών, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα και Πρόληψης-Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε Νοσοκομείο της πόλης και νοσηλεύεται φρουρούμενος”.