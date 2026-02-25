MENOY

Έκτακτο – Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη στον οικισμό Ρομά Αγία Σοφία στα Διαβατά ο 47χρονος άνδρας που νοσηλευόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και κατάφερε να αποδράσει θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγο από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται πως ο 47χρονος κρατούμενος απέδρασε από απλό θάλαμο τρίτου ορόφου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο από δυνάμεις της ΟΠΚΕ και σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση τεσσάρων ετών κάθειρξης για διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του παρουσίασε σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ νοσηλευόταν υπό φρούρηση, ο 47χρονος φέρεται να διέφυγε από παράθυρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Η απουσία του έγινε αντιληπτή λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις.

