Θεσσαλονίκη: Φυγόποινος έκλεψε κινητό και πορτοφόλι από ασθενείς σε νοσοκομείο αλλά έγινε αντιληπτός και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για περίπτωση κλοπής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., υπάλληλος φύλαξης νοσοκομείου έπιασε τον άνδρα να έχει αφαιρέσει από την κατοχή δύο νοσηλευόμενων γυναικών κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι, αντίστοιχα.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στις νόμιμες κατόχους. Από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε απόφαση με τη οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, για κλοπή.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.