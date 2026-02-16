MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, στο διαμέρισμα διαμένει ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών.

Οι δύο ένοικοι παρελήφθησαν προληπτικά από το ΕΚΑΒ, καθώς εισέπνευσαν καπνό κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο δωμάτιο όπου ξέσπασε η φωτιά, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του διαμερίσματος.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες; εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνούν οι αρχές.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Λήμνος: Υποχώρησε από την κακοκαιρία το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Συγκλονίζει ο Χρήστος Δάντης: Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Χαλκίδα: Φυσικοθεραπεύτρια κακοποίησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση – Το αδιανόητο βίντεο στο οποίο χτυπάει το παιδί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Συρεγγέλα: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είστε πλέον τάλε κουάλε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 λεπτά πριν

Ταυτοποιήθηκε ο πρώτος από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Σε ποιον αξιωματικό των Ναζί τις αποδίδουν

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Γιώργος Γεροντιδάκης: Εγώ θέλω να ζω ελεύθερος – Δυστυχώς είμαστε σε ένα κράτος που δεν είναι σύμμαχος στο να εξελιχθείς