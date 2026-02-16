Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) σε διαμέρισμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο στις 2:40 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα, στην οδό Θερμοπυλών, κοντά στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε στρώμα, με πιθανότερη αιτία την ύπαρξη αναμμένου κεριού. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, στο διαμέρισμα διαμένει ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 63 ετών.

Οι δύο ένοικοι παρελήφθησαν προληπτικά από το ΕΚΑΒ, καθώς εισέπνευσαν καπνό κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική επιχείρησε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα και έξι πυροσβέστες και κατάφερε να θέσει άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο δωμάτιο όπου ξέσπασε η φωτιά, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του διαμερίσματος.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες; εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνούν οι αρχές.