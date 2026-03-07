Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε αιματηρή συμπλοκή στην Τούμπα – Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Στην εξιχνίαση περιστατικού συμπλοκής που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Τούμπας‑Τριανδρίας.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τεσσάρων ατόμων – τριών ημεδαπών ηλικίας 15, 19 και 19 ετών και ενός 31χρονου αλλοδαπού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε κατά περίπτωση δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, συμπλοκή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, το περιστατικό σημειώθηκε απογευματινές ώρες της 16ης Ιανουαρίου 2026, όταν ο 15χρονος μαζί με έναν από τους 19χρονους συνεπλάκησαν με τον δεύτερο 19χρονο και τον 31χρονο. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν σωματική βία, αιχμηρό αντικείμενο και πιστόλι.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο 15χρονος στο πόδι από πυροβολισμό, ενώ ένας 19χρονος τραυματίστηκε στο χέρι από μαχαίρι.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 31χρονου εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, από το Διωκτικό Συμβούλιο Πειραιώς και το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για διάφορα αδικήματα, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα