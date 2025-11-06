Θεσσαλονίκη: Επτά συλλήψεις φυγόποινων σε ένα 24ωρο

Στοχευμένους ελέγχους με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων ατόμων, αλλά και καταζητούμενων δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, διενεργούν συστηματικά αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το τελευταίο 24ωρο, συνελήφθησαν, από αστυνομικούς Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, συνολικά επτά (7) άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις σύλληψης:

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, 68χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν τρεις (3) αποφάσεις με τις οποίες καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης (4) ετών περί δημοσίων εσόδων.

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 33χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Ένταλμα Βίαιης Προσαγωγής Ανακριτικού Τμήματος Πρωτοδικείου Λάρισας, για περιπτώσεις απάτης και παράνομης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ένταλμα Σύλληψης Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Κορίνθου, για σύσταση συμμορίας και διακεκριμένη κλοπή.

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, 24χρονη ημεδαπή, καθώς σε βάρος της εκκρεμεί Βούλευμα του Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο διατάσσει την σύλληψη της, για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, 43χρονος ημεδαπός, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, για παράβαση Ν. Περί ναρκωτικών και Ν. Περί όπλων και απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία του επιβλήθηκε ποινής φυλάκισης (2) μηνών, για παράβαση Νόμου περί όπλων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.