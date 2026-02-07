Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν πέριξ του ΑΠΘ

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες των σοβαρών επεισοδίων με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ που έλαβαν χώρα πέριξ του ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02).

Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν όταν κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα ταραξιών που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση των μπαχαλάκηδων κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας μολότοφ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές από τις αυτοσχέδιες βόμβες των κουκουλοφόρων.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας ζητά από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εξηγήσεις σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ώρα που στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι.