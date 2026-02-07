MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν πέριξ του ΑΠΘ

|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 313 προσαχθέντες των σοβαρών επεισοδίων με τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ που έλαβαν χώρα πέριξ του ΑΠΘ, τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02).

Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν όταν κουκουλοφόροι βγήκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και πέταξαν βόμβες μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν εγκατεστημένη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία. Μια δεύτερη ομάδα ταραξιών που βρισκόταν εντός του πανεπιστημιακού campus εκτόξευε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που ήταν παραταγμένες στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ επιχείρησαν να περιορίσουν τη δράση των μπαχαλάκηδων κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Επιστρατεύτηκε το όχημα εκτόξευσης νερού για να απωθήσει τους δράστες των επιθέσεων αλλά και να σβήσει εστίες φωτιάς.

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από έκρηξη βόμβας μολότοφ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε αρκετά αυτοκίνητα προκλήθηκαν φθορές από τις αυτοσχέδιες βόμβες των κουκουλοφόρων.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας ζητά από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εξηγήσεις σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ώρα που στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Γαλλία και Καναδάς άνοιξαν προξενεία στη Γροιλανδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση του Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Ο Γιώργος Λιάγκας για την ώρα μετάδοσης της εκπομπής του: Ούτε εγώ θα μας έβλεπα, τρεισήμισι ώρες; Θα μας βαριόμουν

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πάνω από 177.000 οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία, λέει το BBC

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στην Σλοβακία: Δύο νεκροί που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Μαράια Κάρεϊ “μάγεψε” στη φαντασμαγορική τελετή έναρξης – Δείτε βίντεο