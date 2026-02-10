Θεσσαλονίκη: “Είχα βγει εκτός ελέγχου, ήμουν σε σοκ” λέει ο πατέρας που έδειρε 62χρονο επειδή παρέσυρε το παιδί του

Άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού μεταξύ αντιδίκων, σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για έναν οδηγό μηχανής, που παρέσυρε παιδάκι, και τον πατέρα του ανήλικου.

Το επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη (04/02), μετά την αναβολή μιας δίκης για την παράσυρση του ανηλίκου από μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 62χρονος άνδρας. Ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στον 62χρονο, τον έριξε στο έδαφος και συνέχισε να τον χτυπά. Ωστόσο το περιστατικό έληξε, μετά από παρέμβαση αστυνομικού και δικαστικού υπαλλήλου.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς σοβαρά τραύματα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η οικογένεια του ανήλικου είχε ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό με χρηματική αποζημίωση, κάτι που ο 60χρονος αρνήθηκε. Αυτή η άρνηση, κατά τον ίδιο, οδήγησε στην επίθεση εναντίον του έξω από τα δικαστήρια.

Ο πατέρας του παιδιού που παρασύρθηκε και παράλληλα δράστης της επίθεσης κατά του 62χρονου, μίλησε στο newsit.gr, περιγράφοντας από την πλευρά του το περιστατικό: «Περιμέναμε εκεί από το πρωί, δεν το γνώριζα, το βρήκαν από τις κάμερες και δεν τον χτύπησα απλώς με την φόρα που έτρεχα που φώναζα, γιατί ήθελα να τον βρίσω από κοντά, έπεσε κάτω.

Ο κύριος αυτός παρέσυρε το παιδί και το εγκατέλειψε στον δρόμο στην οδό Παπαναστασίου, 8 χρονών ήταν το παιδί. Έτρεχε αρκετά αυτός προφανώς, δεν ήμουν εκεί, δεν ήμουν κοντά του και παρέσυρε το παιδί και δεν σταμάτησε ούτε καν για τις πρώτες βοήθειες», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Από τότε το παιδί ούτε σχολείο πάει, είχε πάθει και μία μικρή διάσειση, τα βράδια το παιδί δεν κοιμάται. Το δικαστήριο δεν έγινε.

Ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό ότι δεν θυμάμαι τι έγινε, ήμουν τόσο συγχυσμένος που έμαθα ότι είναι αυτός, μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα που παρέσυρε το παιδί και το άφησε εκεί πέρα εγκαταλελειμμένο. Μέχρι και εγώ άρχισα να πίνω φυτικά υπνωτικά, γιατί το παιδί ήταν έτσι. Είχα βγει εκτός ελέγχου, ήμουν σε σοκ».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός της μηχανής και θύμα της επίθεσης αναφέρει στην καταγγελία του ότι το παιδί που χτύπησε με το δίκυκλο του τον Απρίλιο του 2022 είναι κορίτσι, ενώ ο πατέρας του παιδιού αναφέρει ότι χτυπήθηκε ο τότε 8χρονος γιος του.