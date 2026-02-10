MENOY

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 62χρονου από πατέρα ανηλίκου που τον είχε παρασύρει με το αυτοκίνητό του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όταν αντιδίκοι ήρθαν στα χέρια μετά την αναβολή μιας δίκης για παράσυρση ανηλίκου από δίκυκλο που οδηγούσε ένας 62χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το Mega, το περιστατικό εκτυλίχθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο των δικαστηρίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του ανηλίκου επιτέθηκε στον 62χρονο, τον έριξε στο έδαφος και συνέχισε να τον χτυπά, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα παρευρισκομένων.

Η ένταση έληξε ύστερα από άμεση παρέμβαση αστυνομικού και δικαστικού υπαλλήλου, οι οποίοι κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η οικογένεια του ανήλικου είχε ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό με χρηματική αποζημίωση, πρόταση που εκείνος αρνήθηκε. Κατά τον 62χρονο, αυτή η άρνηση αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση που δέχθηκε έξω από τα δικαστήρια.

Δείτε το βίντεο:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

