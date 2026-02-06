MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών στο κέντρο της πόλης – Ένας τραυματίας

THESTIVAL TEAM

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (6/2) στην οδό Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ομάδα ατόμων με ρόπαλα και κοντάρια συνεπλάκησαν με άλλη ομάδα νεαρών υπό το βλέμμα περαστικών που παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες του επεισοδίου ερευνώνται από τις Αρχές.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

