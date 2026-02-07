Θεσσαλονίκη: 309 προσαγωγές από τα σοβαρά επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – “Να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες”

Στον τραυματισμό αστυνομικού και στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που ακολούθησε τα σοβαρά επεισόδια πέριξ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Όπως δήλωσε, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκε ο τραυματισμός αστυνομικού, ο οποίος υπέστη εγκαύματα από τις επιθέσεις. «Στη συνέχεια είχαμε μια επιτυχημένη αστυνομική επιχείρηση, με 309 προσαγωγές. Είναι από τις ελάχιστες φορές, από όσο θυμάμαι, που έγινε μια τόσο άμεση και συντονισμένη επιχείρηση και επιτέλους αυτοί που δημιούργησαν τα επεισόδια, προς το παρόν, προσήχθησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσαϊρίδης τόνισε την ανάγκη να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σχετικά με τη διοργάνωση του πάρτι εντός του πανεπιστημιακού χώρου. «Πρέπει να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες, αν δόθηκε και πώς δόθηκε άδεια σε αυτό το πάρτι. Δεν μπορούν εν έτει 2026 τα ελληνικά πανεπιστήμια να αποτελούν ξέφραγο αμπέλι, να εισέρχονται παραβατικά στοιχεία, να παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και να μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους και την ευρύτερη περιοχή σε εμπόλεμη ζώνη», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του τραυματία αστυνομικού, ο πρόεδρος της Ένωσης ανέφερε ότι νοσηλεύεται στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. «Έχουμε μιλήσει μαζί του, θα υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις και δεν διατρέχει κίνδυνο», δήλωσε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Αστυνομία ήταν προετοιμασμένη, καθώς το συγκεκριμένο πάρτι πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη. «Υπήρχαν αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις για αυτόν τον λόγο. Δεν μπορεί όμως η Αστυνομία να αποκλείει κάθε τρεις και λίγο τους χώρους των πανεπιστημίων για να αποτρέπεται η είσοδος ατόμων», πρόσθεσε.

Τέλος, έθεσε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα φύλαξης των πανεπιστημίων, υπογραμμίζοντας πως «υποτίθεται ότι υπάρχει εταιρεία σεκιούριτι που πληρώνεται. Πώς μπαίνουν όλα αυτά τα πολεμοφόδια μέσα;».