Θεσσαλονίκη: Σοβαρές ζημιές από τις ταραχές που προκάλεσαν κουκουλοφόροι τα ξημερώματα – Δείτε βίντεο

Το πρώτο φως της ημέρας ανέδειξε τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσαν οι κουκουλοφόροι πέριξ του ΑΠΘ. Περισσότεροι από 70 ταραξίες προκάλεσαν εκτεταμένα επεισόδια, τα οποία άρχισαν στις 2 τα ξημερώματα και διήρκεσαν περίπου μιάμιση ώρα. Η επίθεση με βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητα πολιτών που ήταν σταθμευμένα στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Ένα όχημα κάηκε ολοσχερώς ενώ ακόμη δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές φθορές. Κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν. Το φλεγόμενο πλαστικό των κάδων προκάλεσε φθορά στο οδόστρωμα. Βόμβες μολότοφ κατέκαψαν φυτά που βρίσκονται στα παρτέρια εκατέρωθεν της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Ο δρόμος σκεπάστηκε από σπασμένα μπουκάλια μπύρας.

Νωρίς το πρωί τα συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης ρίχτηκαν στη μάχη για την αποκάθαρση του οδοστρώματος στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός των ΜΑΤ και μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με εγκαύματα σε λαιμό και κεφάλι. Ακόμη ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται με αναπνευστικά προβλήματα. Οι προσαγωγές υπόπτων από την ΕΛ.ΑΣ. για την τέλεση των επεισοδίων ξεπέρασαν τις 150.