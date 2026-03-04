Θεσσαλονίκη: 17χρονος χτύπησε άγρια συνομήλικό του για λόγους… ερωτικής αντιζηλίας
Ένα νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε σε σχολική μονάδα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, 17χρονος μαθητής, εντός σχολικού ωραρίου και κατά τη διάρκεια διαλείμματος, στον χώρο της τουαλέτας, γρονθοκόπησε στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος συνομήλικό του, για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.
Ο παθών μεταφέρθηκε με ιδία μέσα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.