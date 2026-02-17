MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης, κρυβόταν σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του μετά τους πυροβολισμούς

Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στα Σπάτα αφού νωρίτερα είχε πυροβολήσει στον αέρα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, όλα ξεκίνησαν στις 18:40 όταν ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα αναστατώνοντας τη γειτονιά, σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων και στη συνέχεια εισήλθε εντός του σπιτιού, όπου και ταμπουρώθηκε.

Στο σημείο βρέθηκαν επί τόπου αστυνομικές δυνάμεις, όπου επιδίωξαν μέσω διαπραγματεύσεων την παράδοσή του. Τελικά λίγο πριν τις 12:30 ο Μαυρίκης εντοπίστηκε σε παρακείμενο οικόπεδο, όπου είχε καταφύγει για να κρυφτεί. Τα στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψή του.

Πρόκειται για τον «αρχικοριό» που είχε καταδικαστεί για υπόθεση υποκλοπών παλαιότερα, ενώ πρόσφατα είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας Αρεοπαγίτη δικαστή.

