Σπάτα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε σπίτι του – Διαπραγματευτής στο σημείο

Ένας 75χρονος έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, αφού φέρεται να έχει πυροβολήσει στον αέρα με καραμπίνα το βράδυ της Δευτέρας (16/02).

Ο ηλικιωμένος έχει προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά καθώς αφού πυροβόλησε με καραμπίνα, ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και αρνείται να παραδοθεί.

Σύμφωνα με το newsit.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και διαπραγματευτής, ενώ έφτασε και η Πυροσβεστική για προληπτικούς λόγους.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν ανάστατοι, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στον δρόμο κοντά στο σπίτι για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 75χρονος φέρεται να έχει αποφυλακιστεί πρόσφατα με «βραχιολάκι», καθώς είναι κατηγορούμενος σε υπόθεση υποκλοπών.

Η αστυνομία προσπαθεί να τον πείσει να παραδώσει το όπλο και να βγει από το σπίτι, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση.