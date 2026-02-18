Συνελήφθη ο αρχιφύλακας στις φυλακές του Δομοκού για συνέργεια στη δολοφονία του ισοβίτη

Στη σύλληψη του αρχιφύλακα στις φυλακές του Δομοκού προχώρησαν οι Αρχές, καθώς ο σωφρονιστικός κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη μέσα στις φυλακές από Βούλγαρο βαρυποινίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ανακριτής δεν πείστηκε με το σενάριο ότι ο Βούλγαρος «έσωσε» τον σωφρονιστικό υπάλληλο.

Τα κενά στο αφήγημα της «διάσωσης»

Από την πρώτη στιγμή, το σενάριο που υποστήριξαν ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού και ο Βούλγαρος βαρυποινίτης (δράστης του «συμβολαίου θανάτου» σε βάρος του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018), ότι ο 43χρονος Έλληνας κρατούμενος προσπάθησε να πυροβολήσει τον σωφρονιστικό, είχε τεράστια κενά. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θέτουν μια σειρά ερωτημάτων που, επί της ουσίας, καταρρίπτουν αυτό το αφήγημα.

​

Αρχικά, από την ανάλυση του βίντεο που υπάρχει μέσα από τις φυλακές (όχι στο σημείο της δολοφονίας) και συγκεκριμένα από τους διαδρόμους, φαίνεται ο 43χρονος Έλληνας να βγαίνει από το κελί του, όταν νωρίτερα τον έχουν ενημερώσει ότι τον αναζητούσε ο αρχιφύλακας.

Από το κελί βγαίνει φορώντας σορτσάκι και μια μπλούζα, και από τις κινήσεις του δεν φαίνεται να έχει στην κατοχή του όπλο, όπως ισχυρίστηκαν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος ποινικός.

​

Όταν έφτασαν στο σημείο (το οποίο όλως τυχαίως είναι «τυφλό» από κάμερες ασφαλείας, άρα ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει), σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ο σωφρονιστικός και ο Βούλγαρος, ο 43χρονος επιτέθηκε στον πρώτο με σκοπό να τον πυροβολήσει.

Τότε ο Βούλγαρος τον αφόπλισε, όμως αντί να τον ακινητοποιήσει (όντας άοπλος και ενώ ήταν μαζί του ακόμη ένα άτομο – ο αρχιφύλακας), αποφάσισε να τον πυροβολήσει.

​

Μάλιστα, δεν τον πυροβολεί μία φορά και αυτή κάπου στο σώμα, αλλά τρεις, με δύο σφαίρες να πετυχαίνουν στο κεφάλι τον 43χρονο Έλληνα ισοβίτη. «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το σενάριο αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», τονίζουν με νόημα ανώτατοι αξιωματικοί.

Όπως αναφέρουν στο protothema.gr, απαντήσεις για το τι έγινε το βράδυ της Κυριακής θα δώσει τόσο η βαλλιστική εξέταση όσο και η έκθεση του ιατροδικαστή. Από εκεί θα διαπιστωθεί ποια ήταν η γωνία από την οποία δέχτηκε τους πυροβολισμούς το θύμα και έτσι θα σκιαγραφηθεί το περιστατικό.