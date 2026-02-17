“Έδρασε σε άμυνα για να σώσει τον αρχιφύλακα” – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Βούλγαρου για τη δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού

Δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού, ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία υποστηρίζει, μέσω του δικηγόρου του Αθανάσιου Τάρτη, ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Το περιστατικό

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (15/2/2026) στις 18:45 στο παλιό αρχιφυλακείο των φυλακών. Στον χώρο βρίσκονταν ο 50χρονος αρχιφύλακας, το 43χρονο θύμα και ο 38χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για τη δολοφονία του επιχειρηματία Τζον Μακρής το 2018.

Κατά τις καταθέσεις, ο 43χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο με πρόθεση να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα. Τότε, ο 38χρονος φέρεται να του επιτέθηκε, να άρπαξε το περίστροφο και να τον πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνική Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του «συμβολαίου θανάτου».

Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε προσχεδιασμός και ότι το περιστατικό προέκυψε από έντονη λογομαχία και αιφνίδια κλιμάκωση. Όπως αναφέρει:

“Ο 43χρονος φέρεται να «έλεγχε τη φυλακή» και να είχε απειλήσει τόσο τον αρχιφύλακα όσο και συγγενικά του πρόσωπα.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί στο αρχιφυλακείο για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με μεταγωγή.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, το θύμα φέρεται να έκανε κίνηση να τραβήξει όπλο, γεγονός που – σύμφωνα με την υπεράσπιση – οδήγησε σε συμπλοκή και πυροβολισμούς”.

Ο δικηγόρος σημειώνει ότι ο εντολέας του φέρει τραύμα στο χέρι, το οποίο – όπως λέει – θα εξεταστεί ιατροδικαστικά.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται έξω από το αρχιφυλακείο, καθώς και σε συνάντηση του θύματος λίγο πριν το περιστατικό με τον Αλκέτ Ριζάι.

«Δεν υπάρχει συμβόλαιο θανάτου»

Η υπεράσπιση απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο οργανωμένης δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε για να προστατεύσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του.

Όπως μεταφέρει ο συνήγορος, ο 38χρονος δηλώνει:

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον αρχιφύλακα και τον εαυτό μου. Βρισκόμουν σε κατάσταση άμυνας υπέρ τρίτου και άμυνας υπέρ του εαυτού μου».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.