Το σενάριο του συμβολαίου θανάτου για τον ισοβίτη που δολοφονήθηκε στις φυλακές Δομοκού και τα κενά στη “διάσωση” του αρχιφύλακα

Σχεδόν δύο ημέρες μετά τη δολοφονία του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη (είχε καταδικαστεί για την δολοφονία του Ντίμη Κορφιάτη στη Ζάκυνθο τον Μάιο του 2021) μέσα στις φυλακές του Δομοκού, τα ερωτήματα σε καμία περίπτωση δεν μειώνονται, αλλά αντιθέτως αυξάνονται, ενισχύοντας όσο περνούν οι ώρες το σενάριο ενός πληρωμένου συμβολαίου θανάτου, το οποίο εκτελέστηκε εντός σωφρονιστικού καταστήματος.

​Γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα (τουλάχιστον) δύο πράγματα: αρχικά, ότι οι φυλακές είναι ένα «ξέφραγο αμπέλι», όπου όποιος θέλει βάζει μέσα ό,τι θέλει, και το δεύτερο (που δεν αναιρεί το πρώτο σε καμία περίπτωση) είναι ότι τα επίπεδα διαφθοράς βρίσκονται στα ύψη, μετατρέποντας τις φυλακές σε «επιχειρησιακά κέντρα» εγκληματικών οργανώσεων, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Τα μέλη τους θησαυρίζουν μέσα από τα κελιά, ενισχύοντας το αίσθημα της ατιμωρησίας, με τους κακοποιούς να νιώθουν άτρωτοι, πάνω από νόμους και κανόνες.

Τα κενά στο αφήγημα της «διάσωσης»

Από την πρώτη στιγμή, το σενάριο που υποστήριξαν ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού και ο Βούλγαρος βαρυποινίτης (δράστης του «συμβολαίου θανάτου» σε βάρος του Ελληνοαυστραλού επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, που δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018), ότι ο 43χρονος Έλληνας κρατούμενος προσπάθησε να πυροβολήσει τον σωφρονιστικό, είχε τεράστια κενά. Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θέτουν μια σειρά ερωτημάτων που, επί της ουσίας, καταρρίπτουν αυτό το αφήγημα.

​

Αρχικά, από την ανάλυση του βίντεο που υπάρχει μέσα από τις φυλακές (όχι στο σημείο της δολοφονίας) και συγκεκριμένα από τους διαδρόμους, φαίνεται ο 43χρονος Έλληνας να βγαίνει από το κελί του, όταν νωρίτερα τον έχουν ενημερώσει ότι τον αναζητούσε ο αρχιφύλακας.

Από το κελί βγαίνει φορώντας σορτσάκι και μια μπλούζα, και από τις κινήσεις του δεν φαίνεται να έχει στην κατοχή του όπλο, όπως ισχυρίστηκαν ο αρχιφύλακας και ο Βούλγαρος ποινικός, όπως αναφέρει το protothema.gr.

​Όταν έφτασαν στο σημείο (το οποίο όλως τυχαίως είναι «τυφλό» από κάμερες ασφαλείας, άρα ο καθένας μπορεί να ισχυριστεί ό,τι θέλει), σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ο σωφρονιστικός και ο Βούλγαρος, ο 43χρονος επιτέθηκε στον πρώτο με σκοπό να τον πυροβολήσει.

Τότε ο Βούλγαρος τον αφόπλισε, όμως αντί να τον ακινητοποιήσει (όντας άοπλος και ενώ ήταν μαζί του ακόμη ένα άτομο – ο αρχιφύλακας), αποφάσισε να τον πυροβολήσει.

Μάλιστα, δεν τον πυροβολεί μία φορά και αυτή κάπου στο σώμα, αλλά τρεις, με δύο σφαίρες να πετυχαίνουν στο κεφάλι τον 43χρονο Έλληνα ισοβίτη. «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το σενάριο αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», τονίζουν με νόημα ανώτατοι αξιωματικοί.

Όπως αναφέρουν στο protothema.gr, απαντήσεις για το τι έγινε το βράδυ της Κυριακής θα δώσει τόσο η βαλλιστική εξέταση όσο και η έκθεση του ιατροδικαστή. Από εκεί θα διαπιστωθεί ποια ήταν η γωνία από την οποία δέχτηκε τους πυροβολισμούς το θύμα και έτσι θα σκιαγραφηθεί το περιστατικό.

Πώς πέρασε το όπλο μέσα στις φυλακές;

Το πιστόλι, σύμφωνα με τον αρχιφύλακα και τον Βούλγαρο δράστη, το είχε στην κατοχή του το θύμα. Εάν κάποιος δεχτεί ως πιθανό αυτό το σενάριο, σημαίνει πως ο 43χρονος Έλληνας είχε καταφέρει να προμηθευτεί το όπλο και να το περάσει από τα συστήματα ασφαλείας -σίγουρα με το αζημίωτο- καθώς θεωρείται δεδομένο πως θα χρειαζόταν εσωτερική βοήθεια.

​

Εάν όμως ο 43χρονος δεν οπλοφορούσε, αλλά τον οδήγησαν εκεί ώστε να τον σκοτώσουν; Τότε αυτό σημαίνει πως άτομο το οποίο μπαινοβγαίνει στις φυλακές έφερε το όπλο μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, ώστε να εκτελεστεί στη συνέχεια το συμβόλαιο θανάτου.

Οι «αμαρτωλοί» συγγενείς του αρχιφύλακα

Ο αρχιφύλακας, όπως έγινε γνωστό χθες, είναι μπατζανάκης με Αλβανό βαρυποινίτη, δραπέτη των φυλακών Δομοκού. Ωστόσο, από την περαιτέρω έρευνα διαπιστώνεται ότι άλλος στενός συγγενής του, τη δεκαετία του 2000, είχε συλληφθεί στη μεγάλη επιχείρηση της Ασφάλειας για το λεγόμενο «Συνδικάτο του Εγκλήματος», καθώς ήταν το «βαθύ λαρύγγι» της Greek Mafia.

​

Αστυνομικοί που είχαν χειριστεί τότε την υπόθεση αναφέρουν πως έδινε πληροφορίες σε άτομο το οποίο δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι, με πολλούς να θεωρούν πως από τότε ξεκίνησε ο κύκλος του αίματος που μέχρι σήμερα δεν έχει κλείσει.