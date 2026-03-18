Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη στα Πατήσια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην σύλληψη του γνωστού τράπερ προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) μετά από καταδίωξη αστυνομικοί της Άμεσης δράσης στα Πατήσια.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που επέβαινε ο 27χρονος τραπερ, ανέπτυξε ταχύτητα στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει σε έλεγχο στην οδό Πατησίων.

Ακολούθησε καταδιωξη κατά την διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.

Η μοτοσικλέτα τους ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη και τα δύο άτομα συνελήφθησαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ώρα πριν

H ΕΚΤ αποφασίζει για τα επιτόκια υπό την απειλή της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Θανάσης Ευθυμιάδης: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Επαναπατρίστηκαν άλλοι 101 Έλληνες με τα 47 κατοικίδια τους, με ειδική πτήση από τη Μέση Ανατολή

ΖΩΔΙΑ 12 ώρες πριν

Εαρινή Ισημερία στις 20 Μαρτίου: Τα 3 ζώδια που θα δουν τις μεγαλύτερες αλλαγές

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 20 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Τιμήθηκαν οι γυναίκες που φροντίζουν για την καθαριότητα σχολείων και δημοτικών κτιρίων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Άτομα με σύνδρομο Down σερβίρουν καφέ σήμερα σε γνωστό κατάστημα στην Αριστοτέλους