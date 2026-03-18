Συνελήφθη γνωστός τράπερ μετά από καταδίωξη στα Πατήσια
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στην σύλληψη του γνωστού τράπερ προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) μετά από καταδίωξη αστυνομικοί της Άμεσης δράσης στα Πατήσια.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας που επέβαινε ο 27χρονος τραπερ, ανέπτυξε ταχύτητα στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσει σε έλεγχο στην οδό Πατησίων.
Ακολούθησε καταδιωξη κατά την διάρκεια της οποίας οι επιβαίνοντες πέταξαν ένα μαχαίρι 20 εκατοστών.
Η μοτοσικλέτα τους ακινητοποιήθηκε στην οδό Ράλλη και τα δύο άτομα συνελήφθησαν.
