ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, νωρίς το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο 22χρονος εντοπίστηκε μέσω συσκευής radar να κινείται με 197 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντάς το κατά 97 χλμ/ώρα και θέτοντας σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και προχώρησε σε αντικανονική αναστροφή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχονομικές παραβάσεις και όπως διαπιστώθηκε, ο 22χρονος στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΟ Αθηνών - Λαμίας

