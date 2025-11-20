Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης σε κλαμπ στο Μπουρνάζι – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του μαγαζιού
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Μπουρνάζι, όταν ένας 16χρονος βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε τοπικό κλαμπ.
Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:00 το πρωί, όταν ο ανήλικος ένιωσε αδιαθεσία στο νυχτερινό κέντρο.
Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, με τον 16χρονο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Τέλος, ο υπεύθυνος του κλαμπ συνελήφθη για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.