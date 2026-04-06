Στιγμές αγωνίας στην Εθνική Οδό: Τυλίχθηκε στις φλόγες ασθενοφόρο που μετέφερε ασθενή
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν ασθενοφόρο που εκτελούσε διακομιδή τραυματία τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του taxydromos.gr, το όχημα βρισκόταν εν κινήσει στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν στο 278ο χιλιόμετρο, στο ύψος της περιοχής της Σούρπης, παρουσίασε απρόσμενη μηχανική βλάβη.
Ελάχιστα λεπτά αργότερα, στο ασθενοφόρο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις Αρχές.
Στο σημείο κλήθηκε εσπευσμένα το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση και να διασφαλίσει την περιοχή. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και κατάφεραν να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 276 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 6, 2026
