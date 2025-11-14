Σε σοκ ο επιχειρηματίας από τη Ρόδο μετά τους πυροβολισμούς: “Μπορεί να με σκότωναν, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο”

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο η επίθεση με πυροβολισμούς σε μεζονέτα γνωστού επιχειρηματία, που βρισκόταν μέσα με την οικογένειά του.

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα το Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», δήλωσε στο dimokratiki.gr ο επιχειρηματίας.

Αναφερόμενος σε περίεργο περιστατικό εκείνο το βράδυ, συμπλήρωσε: «Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να μην καταγραφούν από τις κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω».

Όπως εξήγησε ο επιχειρηματίας: «Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00, για να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδε αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι, να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία».

Η Αστυνομία περισυνέλεξε κάλυκες, αξιολόγησε τα ίχνη και δίνει ιδιαίτερη σημασία στο μαύρο στεφάνι, που θεωρείται σαφής ένδειξη εκφοβισμού, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πώς έγινε το περιστατικό στη Ρόδο

Υπενθυμίζεται, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, άγνωστοι πυροβόλησαν 14 φορές με πυροβόλο όπλο -πιθανώς με πιστόλι 9 χιλ.- προς τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, και άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα εκφοβισμού.

Οι σφαίρες καρφώθηκαν στο καθιστικό και την κουζίνα, στο ισόγειο. Στο σπίτι εκείνη τη στιγμή και συγκεκριμένα στα υπνοδωμάτια του 1ου ορόφου βρίσκονταν ο επιχειρηματίας, η σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους.