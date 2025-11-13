MENOY

Ρόδος: Πυροβόλησαν 14 φορές μεζονέτα επιχειρηματία, άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο – Δείτε φωτογραφίες

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τους πυροβολισμούς σε μεζονέτα γνωστού ιδιοκτήτη εστιατορίων και καφέ μπαρ στη Ρόδο. Οι δράστες έριξαν δεκατέσσερις βολές με πιστόλι προς το σπίτι χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι σφαίρες χτύπησαν την μπαλκονόπορτα σαλονιού και την μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στην πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με το dimokratiki.gr. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομάδες ασφάλειας και αστυνομικοί της σήμανσης, οι οποίοι συνέλεξαν πειστήρια.

Οι 14 βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία της μεζονέτας ενώ περισυνελέγησαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο. Τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας, σύμφωνα με πληροφορίες. Το μαύρο στεφάνι υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για γενετικό υλικό δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη μεταφοράς.

Δείτε φωτογραφίες του dimokratiki.gr:

Ρόδος

