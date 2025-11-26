Σαλαμίνα: Η 46χρονη άλλαξε φορά στις κάμερες, αλλά ξέχασε να κλείσει τα μικρόφωνα και η δολοφονία της 75χρονης καταγράφηκε ηχητικά

Σε σοκ εξακολουθούν να βρίσκονται τα μέλη της οικογένειας της άτυχης 75χρονης στη Σαλαμίνα που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, έπεσε νεκρή από τα χέρια της ίδια της της νύφης. Σήμερα η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και της ενδοοικογενειακής βίας.

Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά (ή έστω μία από τις ελάχιστες αν υπάρχουν) που μία γυναίκα σχεδιάζει και είναι φυσικός αυτουργός ληστείας μετά φόνου.

Αστυνομικοί με μακρά εμπειρία και διαδρομή στην εξιχνίαση ανθρωποκτονιών δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν έστω μία ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, ενώ και ο πρύτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ, Πάνος Σόμπολος σημείωσε ότι οι γυναίκες έχουν εμπλοκή σε κλοπές- διαρρήξεις, έχουν λειτουργήσει ως συνεργοί ή ως «εγκέφαλοι»- ηθικοί αυτουργοί, αλλά ούτε εκείνος μπορούσε να ανακαλέσει έστω μία ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, παρότι το θέμα της εγκληματικότητας των γυναικών είναι αντικείμενο ενός εκ των βιβλίων του.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, αυτό που πρόδωσε την κατηγορούμενη και οδήγησε τους αστυνομικούς στα ίχνη της είναι το προφίλ της (έχει εθισμό στον τζόγο) καθώς και οι εικόνες από κάμερες της περιοχής που την έδειχναν να φθάνει και να φεύγει από το σπίτι της 75χρονης. Μπορεί η 46χρονη να άλλαξε τη φορά των καμερών ώστε να μην την καταγράψουν, ξέχασε όμως να κλείσει το μικρόφωνο με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην κατοχή των Αρχών ένα βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η δολοφονία ηχητικά.

Στο βίντεο, όπως μετέδωσε το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο της 46χρονης να φεύγει από την περιοχή της κατοικίας της 75χρονης.

Σε αυτό το βίντεο, το οποίο έχει διάρκεια 35 λεπτά, έχουν καταγραφεί τα τελευταία λόγια της 75χρονης. Ακούγονται οι απειλές της 46χρονης και οι εκκλήσεις της 75χρονης να σταματήσει να την χτυπά. Από τους διαλόγους συνάγεται το συμπέρασμα πως η γυναίκα δεν είχε καταλάβει πως πρόκειται για τη νύφη της, καθώς μιλούσε θεωρώντας ότι το πρόσωπο που τη χτυπούσε ήταν άντρας. Στο τέλος η άτυχη γυναίκα ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών».

Το εν λόγω βίντεο ουσιαστικά διαψεύδει τους ισχυρισμούς της 46χρονης στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την γυναίκα επειδή νόμιζε ότι την αναγνώρισε.

Ειδικότερα η δράστιδα ανέφερε πως ο λόγος που μπήκε στο σπίτι της 75χρονης ήταν για να πάρει χρήματα και συγκεκριμένα 1.100 ευρώ, ωστόσο η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν -όπως είπε- θεώρησε πως το θύμα την κατάλαβε.

Ειδικότερα υποστήριξε πως το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της -και σύζυγο της- 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν. Κάποιος τα πήρε (δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος) με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Έτσι αποφάσισε να της τα δώσει πίσω. Μάζεψε 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000.

Τελικά κατάφερε να μαζέψει ακόμη 1.100 ευρώ και ετοιμαζόταν να της τα πάει και αυτά. Ένα βράδυ όμως η σύζυγος του, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στον τζόγο, πήρε αυτά τα 1.100 ευρώ, τα έπαιξε και τα έχασε. Τότε, προκειμένου να μην την καταλάβει ο άνδρας της, αποφάσισε να μπει κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της, να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Έτσι και έγινε. Έχοντας πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, τους άλλαξε τη φορά προκειμένου να μην την καταγράψουν, φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα κρουστικό και ξεκίνησε για το σπίτι της. Έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Εκείνη αντέδρασε και τότε η δράστιδα πήρε ένα μπουκάλι και, πιστεύοντας όπως είπε ότι την έχει καταλάβει, την χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ όπως είπε, πήρε ένα μαχαίρι από τον χώρο και την κατέσφαξε. Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10). Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών. Τελικά, μετά από επισταμένη έρευνα, έφτασαν στα ίχνη της γυναίκας η οποία στο τέλος λύγισε και ομολόγησε.