Πυροσβεστική: Βαριές “καμπάνες” για καύση χόρτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 3.600 ευρώ επιβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε δύο περιπτώσεις καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα:

Στην πρώτη περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.546,87€, στις 18 Mαρτίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πολυγύρου Χαλκιδικής, σε άνδρα, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Στην δεύτερη περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.062,5€, χθες 22 Μαρτίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης ΕΜΑΚ, σε ημεδαπό, για καύση απορριμμάτων και υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.