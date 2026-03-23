Πυροσβεστική: Βαριές “καμπάνες” για καύση χόρτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 3.600 ευρώ επιβλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε δύο περιπτώσεις καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα:

Στην πρώτη περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.546,87€, στις 18 Mαρτίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πολυγύρου Χαλκιδικής, σε άνδρα, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Στην δεύτερη περίπτωση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.062,5€, χθες 22 Μαρτίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης ΕΜΑΚ, σε ημεδαπό, για καύση απορριμμάτων και υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Axios: Πιθανή συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ μέσα στην εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κροάτης οδηγός φορτηγού επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς για να μην του κόψουν πρόστιμο και συνελήφθη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κρατική αποζημίωση στις εταιρείες για να συγκρατηθεί το κόστος της εξόδου του Πάσχα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Ηράκλειο: Επιχείρησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο μαζί με το 5χρονο παιδί της

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Απαγορεύεται η αλιεία στη λίμνη Βόλβη και στον Ρήχιο ποταμό – Τι ισχύει

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γαλλίδα influencer φέρεται να συνελήφθη στο Ντουμπάι – Λίγες μέρες πριν σε βίντεο έλεγε “φοβάμαι” ενώ ακούγονταν εκρήξεις