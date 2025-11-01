Πυροσβεστική Θεσσαλονίκης: Διευκρινίσεις για εργασίες στην ύπαιθρο κατά τη χειμερινή περίοδο – Συνεχίζονται οι έλεγχοι και τα πρόστιμα

Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει στους πολίτες ότι και κατά τη χειμερινή περίοδο παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών σε δάση, αγροτικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Όπως τονίζεται, ακόμη και τους μήνες του χειμώνα, ενέργειες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο όπως το άναμμα ή η διατήρηση φωτιάς, οι θερμές εργασίες, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, καθώς και η χρήση πυροτεχνημάτων ή βεγγαλικών, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές και γι’ αυτό υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες πυροπροστασίας.

Συνεχίζονται οι περιπολίες και οι έλεγχοι

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και οι περιπολίες για την αποτροπή πυρκαγιών, αλλά και για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων που προβλέπονται από την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 9/2024 (ΦΕΚ Β’ 2387/22.04.2024) σχετικά με τα μέτρα πρόληψης σε δάση, πάρκα, άλση και οικοπεδικούς χώρους.

Υψηλά πρόστιμα για παραβάσεις

Όπως υπενθυμίζεται, η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις επιφέρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (ΦΕΚ Β’ 2550/30.04.2024), η οποία καθορίζει τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων για παραβάσεις των κανόνων πυροπροστασίας.

Σύσταση προς τους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά χωρίς να τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι και μέτρα πυροπροστασίας.

Να συμβουλεύονται τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για τις επιτρεπόμενες ή απαγορευμένες εργασίες και τις απαιτούμενες προφυλάξεις.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φλόγες, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα το 199 ή το 112, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την κατεύθυνση και την ένταση της πυρκαγιάς, και να απομακρυνθεί με ασφάλεια από την περιοχή.

Η ανακοίνωση κλείνει με την υπενθύμιση πως: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας».