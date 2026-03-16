MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ψαχνά Ευβοίας: Άνοιξαν τάφο 46χρονου και βρήκαν μέσα χειρουργικό ψαλίδι

|
THESTIVAL TEAM

Αντιμέτωποι με μία σοκαριστική αποκάλυψη ήρθαν άτομα στα Ψαχνά Ευβοίας παρευρισκόμενοι σε εκταφή σορού, που παραπέμπει σε τραγικό ιατρικό λάθος.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν όταν υπάλληλοι του κοιμητηρίου κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν εκταφή στη σορό ενός άνδρα που είχε φύγει από τη ζωή του 2020.

Οι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια της εκταφής εντόπισαν μέσα στον τάφο ένα χειρουργικό ψαλίδι, εύρημα που παραπέμπει σε τραγικό ιατρικό λάθος και αποκαλύφθηκε έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, με τις αρχές να καλούνται πλέον να διερευνήσουν πώς το ιατρικό εργαλείο παρέμεινε στο σώμα του.

Οι υπάλληλοι του κοιμητηρίου δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους όταν, ανάμεσα στα οστά του εκλιπόντος, εντόπισαν το μεταλλικό αντικείμενο. Το χειρουργικό ψαλίδι αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα μιας εγκληματικής παράλειψης που συνέβη σε κάποιο από τα χειρουργεία στα οποία είχε υποβληθεί ο 46χρονος κατά τη διάρκεια νοσηλείας του.

Η δικαιοσύνη αναμένεται να παρέμβει άμεσα, ενώ θα εξεταστεί εξονυχιστικά το ιατρικό ιστορικό του θανόντος για να ταυτοποιηθεί η χρονική στιγμή, το νοσοκομείο και η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Εύβοια

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

