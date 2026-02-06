MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πιερία: Άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητο – Το σενάριο που ερευνούν οι Αρχές

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Πιερία, όπου ένας άνδρας κάηκε ζωντανός μέσα σε αυτοκίνητο, όταν εκείνο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 10:00 για φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Σφενδάμης. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του άτυχου άνδρα. Το περιστατικό έγινε σε αγροτική περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη στην περιοχή προκειμένου να κόψει χόρτα ενώ μέσα στο όχημα υπήρχε μπετόνι με βενζίνη το οποίο εκτιμάται πως έκανε ανάφλεξη με συνέπεια να ξεσπάσει φωτιά η οποία έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Ο οδηγός του οχήματος φαίνεται πως δεν πρόλαβε να αντιδράσει με συνέπεια να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του και να καεί ζωντανός.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και ιατροδικαστής. Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.

Πιερία

