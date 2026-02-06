Θρίλερ στην Πιερία: Σορός ατόμου βρέθηκε σε φλεγόμενο αυτοκίνητο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή της Πιερίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 10:00 για φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Σφενδάμης.
Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ατόμου αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Στο σημείο σπεύδει και η Ελληνική Αστυνομία ενώ προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
