Θρίλερ στην Πιερία: Σορός ατόμου βρέθηκε σε φλεγόμενο αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε περιοχή της Πιερίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 10:00 για φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Σφενδάμης.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ατόμου αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Στο σημείο σπεύδει και η Ελληνική Αστυνομία ενώ προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.