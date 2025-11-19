Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης από την Πάτρα, καθώς πριν από λίγη ώρα συνελήφθη στο σπίτι του.

Υπενθυμίζεται, ότι η ιατροδικαστική έκθεση που διαβιβάστηκε στα χέρια του Εισαγγελέα στην Πάτρα επιβεβαίωσε, ότι η ανήλικη έχει πέσει θύμα βιασμού.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας ως δράστη έναν 16χρονο, σύμφωνα με το newsit.gr. Οι αστυνομικοί πήραν τις σχετικές καταθέσεις και σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του.

Η δικογραφία, εστάλη σήμερα το πρωί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε και την έκδοση εντάλματος σύλληψης του 16χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι η 12ρονη κατήγγειλε ότι γνώρισε τον 16χρονο μέσω Instagram και τον συνάντησε το απόγευμα της Κυριακής σε δρόμο της Πάτρας.

Τότε το 16χρονο αγόρι φαίνεται να παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο σε προαύλιο σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.