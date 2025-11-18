MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Σοκαριστική καταγγελία για βιασμό 12χρονης από 16χρονο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Αποτροπιασμό προκαλεί μια είδηση από την Πάτρα που αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου κοριτσιού από έναν 16χρονο τον οποίο γνώριζε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας του κοριτσιού, το περιστατικό συνέβη στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο έφηβος συνάντησε τη 12χρονη στον δρόμο και, στη συνέχεια, ασκώντας βία, την παρέσυρε σε απόμερο σημείο και τη βίασε.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με το tempo24, ατά του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

Ανήλικοι Πάτρα σεξουαλική κακοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

