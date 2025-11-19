MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Η ιατροδικαστική επιβεβαιώνει ότι 16χρονος βίασε 12χρονη – Τι έδειξε

|
Σήμερα αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση της κατηγορίας βιασμού μίας 12χρονης από 16χρονο στην Πάτρα. Ο εισαγγελέας θα παραλάβει τη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 16χρονου.

Χθες το απόγευμα έγινε γνωστή και ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία, το κοριτσάκι έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις, όπως αναφέρει το Pelop.gr.

Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου σε γειτονιά της νότιας Πάτρας. Το κορίτσι είχε γνωρίσει τον 16χρονο μέσα από social media και τον συνάντησε στον δρόμο. Σύμφωνα με την καταγγελία, το 16χρονο αγόρι παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο του προαύλειου χώρου σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Όταν η 12χρονη αποκάλυψε στους γονείς της τι είχε συμβεί, ακολούθησε και η ενημέρωση των αρχών. Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την Δευτέρα. Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

