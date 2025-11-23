MENOY

Ντεραπάρισε ΙΧ στην Αθηνών-Λαμίας μετά από φωτιά σε χωράφι – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, όταν δυο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να ντεραπαρει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε ένα χωράφι κοντά στην Εθνική με αποτέλεσμα ο καπνός να εμποδίζει την ορατότητα.

Ένας αστυνομικούς παρέπεμψε όλα τα οχήματα στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν με αποτέλεσμα ένα μαύρο τζιπ να ντεραπάρει.

Οι επιβαίνοντες και των δύο αυτοκινήτων είναι καλά στην υγεία τους.

