MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Νίκαια: Ανήλικος εντοπίστηκε με πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση έξω από σχολείο – Συνελήφθη μαζί με 42χρονο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 14χρονου και ενός 42χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Νίκαια, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Spark-Down», για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο ανήλικος εντοπίστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης έξω από σχολικό συγκρότημα να κατέχει πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη δύο πυροτεχνήματα.

Συνελήφθη και ο 42χρονος που προμήθευσε τα πυροτεχνήματα στον ανήλικο

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από τον 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 17 πυροτεχνήματα τύπου ρουκέτας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

