Νέα Πέραμος: Σχεδόν 4 ώρες κατέθετε ο πατέρας του 27χρονου – “Ξέρω ότι ήταν μπλεγμένος, αλλά δεν ξέρω ποιος το έκανε”

Για τέσσερις περίπου ώρες ο Σταύρος Βροντάκης παρέμεινε ενώπιον των αξιωματικών του Ανθρωποκτονιών, απαντώντας σε ερωτήσεις για τη δολοφονία του γιου του στη Νέα Πέραμο.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, στον 11ο όροφο της ΓΑΔΑ, έκανε και ένα μικρό διάλειμμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν και τις τελευταίες ημέρες προβαίνει σε μια σειρά από δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, δεν φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Φέρεται να αναφέρθηκε σε μπλεξίματα που είχε ο γιος του, χωρίς να λέει για τις έκνομες δραστηριότητές του.

«Ξέρω ότι ήταν μπλεγμένος. Είχε μπλέξει με Αλβανούς, Ρουμάνους, Ρωσοπόντιους. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Δεν γνωρίζω για τις δραστηριότητές του».

«Δεν είχαμε καθόλου καλές σχέσεις με το παιδί μου»

Στις ερωτήσεις που δέχτηκε για τις σχέσεις που είχε με το παιδί του, επιβεβαίωσε πως αυτές δεν ήταν καλές:

«Δεν είχαμε καθόλου καλές σχέσεις. Όταν μου έκαψαν τα δύο οχήματα, πίστευα ότι το έκανε ο ίδιος, γιατί είχαμε προστριβές για περιουσιακά θέματα. Τώρα, όπως το σκέφτομαι, ήταν προειδοποιητικό μήνυμα».

Κατά την έξοδο του από τη ΓΑΔΑ, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προχώρησε σε μία φειδωλή δήλωση:

«Να βρεθούν οι δολοφόνοι και να πληρώσουν. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο».

Την Παρασκευή καταθέτει η μητέρα του

Κατάθεση αναμένεται να δώσει και η μητέρα του 27χρονου, πιθανότατα και αύριο.

Στο Ανθρωποκτονιών έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν το τοπίο και συγκεντρώνουν ένα-ένα τα κομμάτια του παζλ, ενεργοποιώντας μάλιστα το πληροφοριακό τους δίκτυο, αναζητώντας απαντήσεις ακόμα και μέσα στις φυλακές.

Οι δολοφόνοι του ίσως προσπάθησαν να αντλήσουν πληροφορίες, καθώς ο 27χρονος φέρεται να «διαφήμιζε» ότι γνώριζε πρόσωπα που κινούνται στον χώρο της παρανομίας, ενώ εξετάζεται να «έριξε» κάποιον ή κάποιους από τον λεγόμενο κόσμο της μαφίας και να επιχείρησε να κινηθεί σε… διπλό ταμπλό.

Πηγή: iefimerida.gr