ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Με μαχαιριά στην κοιλιά δολοφονήθηκε ο 37χρονος έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του στο Περιστέρι ο 37χρονος από τη Βουλγαρία μετά τη μαχαιριά που δέχθηκε στην κοιλιά αναζητούν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Η μέχρι στιγμής εικόνα κάνει λόγο για έναν διάλογο που είχε ο 37χρονος με κάποιον άνδρα έξω από το νυχτερινό κέντρο στην οδό Λασσάνη 6 στο Περιστέρι.

Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 3:30, ο 37χρονος Βούλγαρος έπεσε αιμόφυρτος στον δρόμο χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ειπώθηκε μεταξύ του ίδιου και του άνδρα για τον οποίο βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο.

Μετά τη μαχαιριά που δέχθηκε, ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γενικό Κρατικό Νίκαιας” όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Δολοφονία Περιστέρι

