MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κολωνός: Η έγκυος που βρέθηκε νεκρή, έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες

|
THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί η υπόθεση θανάτου της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό, η οποία βρέθηκε νεκρή το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο σπίτι της με νέα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η γυναίκα ήταν έγκυος λίγο πριν τον 5ο μήνα και εντοπίστηκε πεσμένη στις σκάλες της οικίας της στην οδό Καλλικρατίδου το απόγευμα του Σαββάτου (28/2).

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο σύζυγός της, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έγκυος έπεσε και χτύπησε, ωστόσο οι Αρχές στον Κολωνό εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ο ιατροδικαστής φέρεται να άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου πέντε μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Ο 38χρονος φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και αφότου βρήκε νεκρή την 31χρονη στο σπίτι.

Οι σοκαριστικές μαρτυρίες

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία ανέφερε ότι λίγο πριν το περιστατικό άκουσε έντονο καυγά. Όπως είπε, άκουσε γυναικεία κραυγή και έναν άνδρα να φωνάζει «ψόφα σαν σκυλί», ενώ στη συνέχεια επικράτησε ένταση και βρισιές. Σύμφωνα με την ίδια, οι φωνές ξεκίνησαν περίπου στις 15:00 και λίγο μετά τις 15:30 επικράτησε απόλυτη σιωπή, πριν εμφανιστεί η αστυνομία.

Η μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι το ζευγάρι καβγάδιζε συχνά και ότι ο 38χρονος ήταν οξύθυμος, με περιστατικά έντασης και στο παρελθόν. Άλλη γειτόνισσα δήλωσε ότι όταν κατέβηκε στο σημείο, ο άνδρας της είπε πως η σύντροφός του «χτύπησε στο μπάνιο», ενώ σημείωσε ότι τις προηγούμενες ημέρες το ζευγάρι φαινόταν χαρούμενο για την εγκυμοσύνη.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων Αθηνών εξέταζαν τον σύντροφο της γυναίκας, ενώ ερεύνησαν εξονυχιστικά το σπίτι, συλλέγοντας στοιχεία. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι και ακόμη ένα στη μέση, το οποίο εξετάζεται αν προήλθε από κλωτσιά ή πάτημα.

Ο 38χρονος, που ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ, επιμένει ότι η γυναίκα έπεσε από τις σκάλες και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του και παραμένει βασικός ύποπτος, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Έγκυος Κολωνός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ιράν: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κλείνουν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και ανακαλούν τον πρεσβευτή τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Κικίλιας: Σε επιφυλακή το Κέντρο Επιχειρήσεων για την ασφάλεια ελληνικών πλοίων στη Μέση Ανατολή

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Πέτρος Πολυχρονίδης: Τα social media πρέπει να απαγορευτούν και σε ενήλικες, είναι εξάρτηση όπως το τσιγάρο και το ποτό

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ιράν: Ποιοι είναι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν στο πλήγμα κατά του Χαμενεΐ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Νεαρή οδηγός καρφώθηκε σε δέντρο στα Καλάβρυτα – Άμορφη μάζα το αυτοκίνητο – Δείτε εικόνες