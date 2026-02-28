Θρίλερ στον Κολωνό: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται εδώ και λίγες ώρες στον Κολωνό, όπου μία έγκυος εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.