MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στον Κολωνό: Έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα θρίλερ εκτυλίσσεται εδώ και λίγες ώρες στον Κολωνό, όπου μία έγκυος εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, η γυναίκα έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κολωνός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην Περιφερειακή οδό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Τραγωδία στο “Ελ. Βενιζέλος”: Στο μικροσκόπιο ο θάνατος της 67χρονης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας των ΑμεΑ

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ιράν: O Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη, έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζητά άμεσα εκεχειρία μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θέλτα-ΠΑΟΚ: Το βίντεο από τον αγώνα της Ισπανίας και το χειροκρότημα των φιλάθλων